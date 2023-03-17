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الصحة: التغذية غير الصحية من عوامل الإصابة بالأمراض غير المزمنة

الجمعة، 17 مارس 2023 04:44 م
الصحة: التغذية غير الصحية من عوامل الإصابة بالأمراض غير المزمنة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التغذية غير الصحية من أهم العوامل السلوكية المتسببة وجود الأمراض المزمنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب اتباع الآتي للتقليل من استهلاك السموم البيضاء (الملح والسكر والدقيق الأبيض) مشيرة إلي تجنب تناول المخللات واستبدالها بطبق السلطة الخضراء واستبدال الملح بالخل والليمون.

وتابعت: "تناول طبق السلطة الخضراء بشكل يومي من أهم أسباب الوقاية من الإصابة بالأمراض غير السارية وخاصة الأورام السرطانية كما يجب تجنب استخدام الدهون المهدرجة فى الطهي واستبدلها بالسمن البلدي أو الزبدة أو الزيوت النباتية".

كما يجب الحرص على تناول خمس ثمرات يوميًا من الخضروات أو الفاكهة متوسطة الحجم.


الصحة

الامراض المزمنه

التغذية غير الصحية

اليوم السابع بلس



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