الكهرباء تنشئ محطة محولات دشلوط جهد 220 ك.ف لتأمين التغذية للصعيد

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس السيد أنور رئيس قطاع كهرباء مصر الوسطى بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أن انشاء خطوط الربط لمشروع محطة محولات دشلوط جهد 220 ك.ف سوف تساهم فى استقرار وانتظام الجهود بمحافظة أسيوط والظهير الصحراوى لمدينة ديرمواس وديروط وجميع المراكز والقرى والنجوع التابعة التى تعانى من مشاكل عدم استقرار الجهود على مدار الفترات الماضية.

و أوضح أنور فى بيان له عبر الصفحة الرسمية لقطاع كهرباء مصر الوسطى على فيس بوك ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومنطقة كهرباء مصر الوسطي تعمل على قدم وساق لإنشاء محطة محولات عملاقة لحل مشاكل انخفاض الجهد بمحافظات الصعيد.

و أوضح أنور انه سيتم فتح خط غرب ملوى / شرق أسيوط جهد 220 ك.ف وفتح خط دخول خروج ديروط / القوصية والعمل علي مد بطول (2× 13 كيلو متر ) دخول خروج لتأمين وصول واستقرار التيار بالطرق المثلي ، موضحا أنه تم الموافقة علي اسناد مشروع محطة محولات دشلوط جهد 220/ 66 / 11 ك.ف لإحدى الشركات المصرية فى فبراير الماضي سعة ( 3 × 175 م.ف.أ ) + ( 2× 40 م.ف.أ ).