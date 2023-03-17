دراسة تحذر: القليل من الوزن الزائد يزيد احتمال إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن زيادة الوزن ، حتى قليل من الكيلوجرامات، تعرض الأطفال لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وقال الباحثون إن السمنة قد تكون أهم عامل خطر لارتفاع ضغط الدم أثناء الطفولة، بحسب موقع "Health".

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية كورينا كويبني، من Kaiser Permanente Southern California، أن "ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الشباب ينتقل إلى مرحلة البلوغ ويرتبط بتلف أعضاء القلب والأوعية الدموية، وبما أن تلف الأعضاء يمكن أن يكون لا رجعة فيه ، فإن منع ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين أمر بالغ الأهمية."

وأضافت كوبنيك إن نتائج الدراسة الجديدة تظهر آثار حتى زيادة الوزن القليلة.

درس الباحثون السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 800 ألف طفل في جنوب كاليفورنيا تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا بين عامي 2008 و 2015.

قارن الباحثون مؤشر كتلة الجسم (BMI) - تقدير دهون الجسم على أساس الطول والوزن - في البداية وبعد خمس سنوات من المتابعة كما حددوا الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

صنف فريق البحث الأطفال حسب متوسط الوزن: وزن الجسم المنخفض (من 5 إلى 39 %) ؛ متوسط وزن الجسم (40 إلى 59%) ؛ ارتفاع وزن الجسم (من 60 إلى 84 %).

مقارنة بالشباب في النطاق المتوسط من الوزن المتوسط ، كان خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في غضون خمس سنوات أعلى بنسبة 26٪ بالنسبة للشباب في الطرف الأعلى من متوسط نطاق الوزن.

لاحظ مؤلفو الدراسة أن كل وحدة من وحدات مؤشر كتلة الجسم المكتسبة سنويًا تضيف 4٪ إلى مخاطرها.

وأظهرت النتائج أن معدل ارتفاع ضغط الدم كان أعلى بين الأولاد منه بين الفتيات.

قال كبير مؤلفي الدراسة وطبيبة الأطفال والباحثة في مكتب كايزر بيرماننتي مانهاتن بيتش الطبي في كاليفورنيا الدكتور بورنيما كوناني: "تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى المهنيين الطبيين لإعادة تقييم كيفية ربطنا وتثقيفنا حول المخاطر الصحية لزيادة الوزن عند الأطفال في مرحلة النمو".

وحث كوناني الآباء على التحدث إلى طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كان طفلهم معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والحالات الطبية الأخرى التي يمكن الوقاية منها والمتعلقة بالسمنة.