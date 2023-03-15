أطعمة ومشروبات تساهم في تقليل الوزن.. منها الشاي الاخضر والفلفل والزنجبيل

كتبت رانيا عامر

أكدت معظم الدراسات الحديثة على مدى خطورة زيادة الوزن لدى الكبار والصغار والأطفال والشباب، تعرضهم جميعا إلى مخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية ومرض السكر، لذا نصح الباحثون الاشخاص باتباع نظام غذائي صحي عن طريق تناول الأطعمة الصحية المفيدة .

قالت الدكتورة ألكسندرا رازرينوفا، خبيرة التغذية الروسية أن المواد الغذائية التي تساهم في فقدان الوزن وحرق الدهون"المولدات الحرارية " ، كثيرة في الطبيعة ، مشيرة إلى ان هذه المواد ترفع حرارة الجسم وتسرع عملية التمثيل الغذائي ولها تأثير في حرق الدهون وتنشط الجهاز العصبي المركزي. وهذه المواد موجودة في العديد من الاطعمة الغذائية.وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

كما اوضحت خبيرة التغذية الروسية أن الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين والفلفل الأسود على مادة البيبيرين وقشرة الحمضيات على السينفرين، كما أن الكافيين والايبيجالوكاتشين ينسبان أيضا إلى المولدات الحرارية. والشاي الأخضر يحتوي على مزيجها. ويعتبر الزنجبيل والقرفة والكمون والخردل والثوم والشبت والبقدونس والريحان وإكليل الجبل والعسل وبذور الكتان من ضمن المولدات الحرارية.

وفي ذات السياق حذرت الدكتورة الروسية الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تناول هذه المواد الغذائية والمشروبات بكثرة لأن حدتها تؤثر وتهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

وتابعت :عدد من الدراسات يؤكد علي مدي تأثير هذة المواد المولدة للحرارة وتساهم في فقدان الوزن ، لذا فيجب علينا استخدامها باعتدال ، وخاصة إذا كان الشخص ينوى الخروج من المنزل في الطقس البارد. لأنها تنشط عملية التعرق. أما الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فيمكنهم تناول مشروب من الزنجبيل والعسل والليمون، ما يساعد على زيادة التعرق وبالتالي سرعة انخفاض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

واشارت الخبيرة ايضا الي اطعمة اخري لها تأثير علي حرق الدهون وتقليل الوزن ،الأسماك واللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات وبعض الخضروات والفواكه.