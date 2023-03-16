المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تكرم الطلاب المتفوقين بالمعاهد

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت المنطقة الازهرية بالإسكندرية بالطلاب المتفوقين فى المعاهد على مستوى المحافظة فى مسابقة اوائل الطلاب وتكريم الفائزين من الطلبة والطالبات.

كما احتفلت بيوم اليتيم بحضور الشيخ خميس محمد رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بالإسكندرية وذلك بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية بسموحه وبحضور المستشار فتحي فايد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وامين عزام مدير إدارة التدريب بالمنطقة ومحمد سعد مدير الإدارة.

يذكر ان كرم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية عدد من المشاركين فى مسابقات الأزهرى الصغير و"نحله الهجاء" وقاما بتسليمهم المصحف الشريف وشهادات تقدير على جهودهم فى نجاح المسابقات.

وقال انه شمل التمرين فاتن عطية مدير إدارة رياض الأطفال،سارة محمود عضو فنى إدارة رياض الأطفال ، السيد الشافعى

مدير إدارة التنسيق، اسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية، مجدى عزام سكرتير عام منطقة الاسكندرية

وقاما بمشاركة توجية اللغة الإنجليزية وإدارة رياض الأطفال تحت رعاية نعمة علام موجة عام اللغة الإنجليزية

بتكريم معلمات رياض الأطفال لحصولهم على برنامج تنمية اللغات المقدم من السفارة الأمريكية بالشراكة مع منطقة الاسكندرية الأزهرية وأيضا لمشاركتهم المتميزة فى مسابقة نحله الهجاء وتقديم لهم شهادات تقدير والمصحف الشريف تقديراً لجهودهم المميزة وتمنوا للجميع التوفيق والنجاح لخدمة العملية التعليمية بمنطقة الاسكندرية الأزهرية.