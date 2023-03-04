المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يشارك فى بطولة كرة قدم مع المنطقة الأزهرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شارك المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية اليوم السبت، فى بطولة كرة قدم بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فى إطار المشاركات المجتمعية التي يقوم بها الأزهر الشريف بالإسكندرية برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندريه الأزهرية وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وشهد اليوم الرياضى بطولة مجمعة لكرة القدم حيث يدخل الأزهر الشريف بالإسكندرية بعدد من الفرق الرياضة بالتعاون مع البيت والروسي والسفارة الروسية بحضور قناصل للسفارة الروسية وعدد من البيت الروسي وعدد من الحكام الدوليين في الاتحاد المصرى لكرة القدم بقيادة الحكم الدولى ياسر محمود وتنظيم بقيادة الدكتور محمود عزت.

يذكر أن نظم المركز الروسي بالإسكندرية، حفلاً موسيقياً بمناسبة الاحتفال بعيد "المدافع عن الوطن" وجاء الحفل بقيادة عازف البيانو المصري عمرو عوض بأداء النشيد الوطني لروسيا وعدد من الاغانى والقطع والموسيقية المختلفة .

كما تضمنت المقاطع الموسيقية الخاصة بسنوات الحرب والمعروفة فى روسيا كما سُمِعَت ألحان روائع الموسيقي الكلاسيكية العالمية مثل "كاتيوشا"، "يوم النصر"، "فوكاليز" لـ سيرجي رحمانينوف وألحان أخري والتي قدمها العازفون المصريون: أحمد عبد الحكيم، كاريم فؤاد وتقي صلاح سالم.