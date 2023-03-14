اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:33 م
أكرم القصاص
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148 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:51 م
148 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.
 
كما التقى اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 148 مواطنا.
 
وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.
 
ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.

سوهاج

محافظ سوهاج

النضامن الاجتماعي

الصحة

التربية والتعليم



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