اليوم السابع
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محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 27 بكلية الطب

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:17 م
محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 27 بكلية الطب طارق الفقى يحضر تخرج دفعة جديدة من كلية الطب
سوهاج عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل خريجى كلية الطب بجامعة سوهاج الدفعة 27، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب، والدكتور محمود فهمى نقيب الأطباء بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

وهنأ محافظ سوهاج خريجى الدفعة 27، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، مؤكدا على سمو مهنة الطب، وأهمية دور الطبيب فى منظومة العمل وتخفيف آلام المرضى وعلاجهم، مشيرا إلى أن مهنة الطب هى مهنة إنسانية بالمقام الأول، كما قدم الفقى التهنئة لأولياء أمور الطلاب الخريجين، مؤكدا أنهم أصحاب الفضل الأول فى نجاح أبنائهم. 

ومن جانبه هنأ رئيس الجامعة أبنائه الطلاب خريجى الدفعة 27 طب سوهاج، موجها الشكر لمحافظ الإقليم على تلبية الدعوة وحضور الاحتفال، ودعم أنشطة الجامعة المختلفة.

وقام محافظ سوهاج ورئيس جامعة سوهاج بتكريم العشرة الأوائل على الدفعة ومنحهم شهادات التقدير، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم


سوهاج

محافظ سوهاج

الطب البشرى

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