اليوم السابع
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التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بهيئة تنمية الصعيد

الإثنين، 13 مارس 2023 03:51 م
التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بهيئة تنمية الصعيد الدكتور صالح الشيخ واللواء شريف أحمد صالح،
كتبت ريهام الباشا

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استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لتفقد أعمال تقييم عدد 42 متقدما لشغل وظائف قيادية بالهيئة.
 
وأشاد اللواء شريف أحمد صالح، بالمنظومة الإلكترونية، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
 
وقال رئيس الهيئة إن أهم ما يميز المنظومة هو جودة محاور عملية التقييم التي تسهم في القياس الدقيق لقدرات وخبرات المتقدمين، وهو الأمر الذي يعين متخذ القرار على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة العامة، في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية، وهى الجمهورية الجديدة، والتي تبنى بسواعد الكفاءات من أبناء الشعب المصري.
 
من الجدير بالذكر، أن المتقدمين خضعوا لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.
 
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