محافظ بني سويف يبحث مع هيئة تنمية الصعيد سبل تطوير القطاع الداجني

بنى سويف- هانى فتحى

بحث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وفد هيئة تنمية الصعيد سبل وآليات العمل المشترك لتطوير مشروعات الدواجن التابعة للمحافظة، وذلك من خلال إضافة منشآت جديدة، أو تأهيل وتطوير العنابر القائمة، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني.

حضر اللقاء الذي تم عقده بمكتب المحافظ السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، والدكتور مصطفى ربيع خليل -مستشار هيئة تنمية الصعيد لمشروعات الإنتاج الحيواني، والدكتور محمد جمال مستشار هيئة تنمية الصعيد للمشروعات الداجنة، والمهندس أحمد محمد صالح مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة، والمهندس محمد بشير "المكلف من المحافظة بالتنسيق مع الهيئة بشأن المشروع" .

ناقش المحافظ مع أعضاء الوفد جوانب تحسين وتعزيز مشروعات الدواجن بالمحافظة ومتطلبات المرحلة الراهنة لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يعود بالنفع على المواطن السويفي، ضمن خطة العمل لتوفير احتياجات المحافظة من المنتج "البيض والدواجن" وإعداد بعض المقترحات لتحسين عوائد المشروع ، مؤكدًا على أهمية النهوض وتطوير تلك المشروعات لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق بعد زيادة الإنتاج من 20 إلى 30% بأعمال التطوير الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية.