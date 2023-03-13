اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس التنظيم والإدارة يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

الإثنين، 13 مارس 2023 10:24 ص
رئيس التنظيم والإدارة يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الإفريقية للإدارة العامة، بصفته نائبا لرئيس اللجنة عن دول شمال أفريقيا، وذلك بالعاصمة الكينية "نيروبي" في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجارى.
 
وناقشت الاجتماعات تعديل لوائح عمل المنظمة أو ما يطلق عليه دستور المنظمة، وإقرار التعديلات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر السنوى للجمعية والذي عقد بالقاهرة عام 2019 والاتفاق على تسميته بـ(إعلان القاهرة)، كما تطرقت الاجتماعات إلى متابعة الموازنة السنوية وخطة عمل المنظمة للعام الجارى، وكذلك المؤتمر السنوي القادم والمقرر عقده بزمبابوي في ديسمبر من العام الجاري، إلى جانب تشكيل مجلس محرري الدورية العلمية المحكمة التي تصدر عن الجمعية، وتم اختيار الدكتور صالح الشيخ بصفته استاذا للإدارة العامة في مجلس محرري الدورية بالإضافة الى عضوية لجنة تسيير المؤتمر القادم. 
 
من الجدير بالذكر، أن اللجنة التنفيذية تقع على قمة هيكل المنظمة وهي التي تتولى إدارتها، وتضم رئيس ومساعد ونواب عن المناطق الخمس بالقارة الافريقية وكلهم بالانتخاب والدولة مقر الجمعية بالإضافة إلى السكرتير العام.
 
WhatsApp Image 2023-03-13 at 10.07.07
اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الإفريقية للإدارة العامة

WhatsApp Image 2023-03-13 at 10.07.26
 خلال الاجتماع

WhatsApp Image 2023-03-13 at 10.07.39
الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع

WhatsApp Image 2023-03-13 at 10.08.18

 


الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

دول شمال أفريقيا

نيروبي

صالح الشيخ



الموضوعات المتعلقة

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى اجتماع لجنة التعليم بالنواب: نشكر الرئيس السيسى على دعمه الكبير لمنظومة المسابقات المركزية.. صالح الشيخ: النظام الجديد يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 07:13 م

رئيس "التنظيم والإدارة" للنواب: الكفاءة معيار الفوز بالوظيفة العامة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:02 م

رئيس التنظيم والإدارة يشارك فى فاعليات القمة العالمية للحكومات بدبى

الخميس، 16 فبراير 2023 01:19 م

التنظيم والإدارة: 40 سنة حدا أقصى لسن المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم الجديدة

الخميس، 09 فبراير 2023 10:28 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة