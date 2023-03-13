أسماء المصابين الـ15 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان.. صور

وتبين أن المصابين ما بين كدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه كسور، وهم: " محمود عبد الله محمد وإسلام منير علي وفارس فريد عبد الله وجمال رحيم مهدى ورضا شحاتة عباس وحمادة احمد عادل ومحمود الروبي محمد ومحمد خيري فرج وخالد عصام عزوز ومحمد عبد الرحمن محمد وسعودي محمد سمير واحمد جمال جاب الله وسعد زين العابدين سعد ومحمد صلاح عبد الفتاح وأحمد عبد الشافى حسن".

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة تحمل أرقام "ص و أ 2545" على طريق "أسوان – أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان بالقرب من مدخل قرية كركر، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحالات المصابة.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

آثار الحادث

الحادث