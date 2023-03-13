إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصيب 13 شخصاً، مساء اليوم، الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين، ونقل الحالات إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة تحمل أرقام "ص وأ 2545" على طريق "أسوان – أبوسمبل" جنوب مدينة أسوان بالقرب من مدخل قرية كركر، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحالات المصابة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وشهدت محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، إصابة 6 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 80 دائرة مركز إدفو، ووجه مدير المرفق الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وهم: "محمد حسانى محمود 21 سنة، مصاب بكدمات وجروح قطعية بالجسم، وتامر عبد الله محمد 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وإسلام محمد سلامة 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، ومحمود علاء محمد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين والذراعين، وأحمد علاء الدين محمد 26 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعبد الرحمن علاء الدين محمد 16سنة، مصاب بجروح متفرقة وكدمات بالصدر"، وتم نقل المصابين الستة إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.