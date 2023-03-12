تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح خلال الأسبوع الحالى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن أيام الحسوم في كل عام في نفس الوقت في الفترة من 10 إلى 18 مارس وتأتي هذه الأيام وهي رياح متفاوتة الشدة وتقلبات في الجو لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أيام.

أضاف فهيم أن هذا الأسبوع "الأحد – الجمعة" الموافق 12 – 17 مارس متوقع نشاط لهبات من الرياح القوية المتقطعة مع وجود أمطار متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا ومناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفى التقرير التالى نوضح المواعيد الآمنة لري القمح خلال هذا الأسبوع.

1- الأحد.. ممنوع الري في وجه بحري وشمال الصعيد ويمكن الرى فى باقى محافظات الصعيد.

2- الاثنين..ممنوع الري في كل المناطق عدا سوهاج – قنا - الأقصر واسوان يمكنهم الرى.

3- الثلاثاء..ممنوع الري في كل المناطق و متوقع هبات قوية للرياح ، مع بعض الامطار في شمال الدلتا

4- الأربعاء.. ممنوع الري في وجه بحرى ويمكن الرى فى باقى محافظات الصعيد.

5- الخميس .. ممنوع الري في كل المناطق ما عدا سوهاج – قنا - الأقصر واسوان يمكنهم الرى.

6- الجمعة ممنوع الري في كل المناطق عدا الأقصر واسوان يمكنهم الرى.

7- يكون الرى دائما في فترة الصباح مع إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .

8- عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لانها رية هامة جداً جداً للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها يعني زيادة مجانية في غلة الفدان.