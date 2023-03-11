اليوم السابع
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تنبيهات للمزارعين من رئيس مركز معلومات المناخ فى ثانى أيام شهر برمهات

السبت، 11 مارس 2023 12:20 م
تنبيهات للمزارعين من رئيس مركز معلومات المناخ فى ثانى أيام شهر برمهات الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ
كتبت أسماء نصار

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"برمهات.. روح الغيط وهات" اليوم ثانى أيامه وهو الشهر السابع فى السنة القبطية ويقع بين 10 مارس و8 أبريل، كما أنه ثالث شهر فى فصل پرويت "النماء" فى مصر الفروعونية عندما ينحسر فيضان النيل وتبدأ المحاصيل فى النمو فى أرض مصر، ويسمى بذلك نسبة إلى "بامونت" إله الحرب والحرارة وهو الموصوف بالثور المنصور، وفيه تشتد الحرارة لنضج المزروعات، كما أطلق علية المصريون أيضا شهر الشمس والحرارة الصغيرة.
 
وهناك عدد من التنبيهات وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ للمزارعين خلال هذه الفترة.
 
1- لا بد أن تكون الأرض تحت الزرع دائما وبها نسبة رطوبة " مروية يعني" وري القمح يكون بحساب "حسب نشاط الرياح بعد الري" مع الحذر من فطام القمح بدري. 
 
2- تقريب فترات الري بالتنقيط لكل الزراعات اللى ريها بالتنقيط.
 
3- تهوية البلاستيك للصوب والانفاق طول اليوم .
 
4- الحذر من المن والتربس على كل المحاصيل.
 
5- الحذر من البياض الدقيقي على المانجو والقمح.
 
6- تكثيف إضافة الفولفيك وعالى الفسفور لأشجار الفاكهة كلها مع الري.
 
7-التوتا ابسلوتا ستزيد على الطماطم والبطاطس الصيفي. 
 
8- دودة فراشة الياسمين ستظهر على الزيتون.
 
9- الجيل الأول من دودة عناقيد العنب سيظهر.
 
10- الكمون واليانسون والكسبرة والشمر والكراوية لابد من رشهم ب بوتاسيوم فوسفيت أو سترات بوتاسيوم هذه الفترة.

المناخ

برمهات

القمح

الفاكهة

المحاصيل الزراعية



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