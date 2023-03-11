‫رئيس مركز معلومات المناخ يحذر من رى القمح اليوم فى الوجه البحرى

كتبت أسماء نصار

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، من رى القمح اليوم السبت فى الوجه البحرى والدلتا لكن في الصعيد متاح، مشيرًا إلى أن الرية الأخيرة على عمر 130 إلى 135 يوما.

أوضح فهيم أهمية الريات الأخيرة للقمح "ريات ما بعد طرد السنابل" هي ريات هامة جداً لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة وهى فقط تزود المحصول ما بين 2 - 3 أرادب للفدان، لكن للأسف المزارع يقلق بسبب إمكانية حدوث رقاد اذا تم الري وعقب ذلك وجود هبات قوية من الرياح.

ويشكل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر حيث أنه المكون الأساسى للخبز الذى يستهلكه المصريون يوميًا بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات ، كما أن له أهمية اقتصادية خاصة اذا يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الانتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الاخرى فى مصر .

الجدير بالذكر أنه تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القمح تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب حيث سعت وزارة الزراعة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى و متحملة للتغيرات المناخية، لتصبح انتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الانتاجية العالمية لوحدة المساحة.