تحصين 183 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

أعلن الدكتور أشرف محيى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة تحصين أكثر من 183 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية، لتحصين الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها، مضيفا أن هذه الحملة البيطرية تأتى فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأوضح مدير الطب البيطرى هذه الحملات تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة الأهالي وكذلك ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وناشد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة جميع المزارع والمربين وحائزى الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

وفى هذا السياق وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربى الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.