انطلاق مهرجان السينما العربية من شرم الشيخ مايو المقبل برعاية محافظ جنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بالقاهرة، اليوم السبت، فريق عمل مهرجان السينما العربية المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى مايو المقبل.

وأبدى المحافظ موافقته ورعايته ودعمه لاستضافة المهرجان فى مدينة السلام مرحبا بفعاليات المهرجان وضيوفه من نجوم ونجمات وصناع السينما فى العالم العربى.

وأكد "فوده"، أن شرم الشيخ بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها تفتح أبوابها لاستضافة العديد من الفعاليات المهمة محليا وعربيا وعالميا بما يليق بمكانة المدينة ومكانتها، مشيرا للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى لسباقات الهجن والتراث الذى سينطلق قريبا قبل مهرجان السينما العربية، مؤكدا على دور تلك الفعاليات الدولية فى الترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة والترويج السياحى لها لما لها من جمهور ومحبين ومتابعين لتلك الفعاليات سواء بالحضور المباشر أو متابعتها عبر القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوفد المهرجان لزيارة المدينة للتجهيز لتلك الفعاليات دورة المهرجان بما يليق بأول مهرجان للسينما العربية بشرم الشيخ.

من جانبه أشار أيمن الحكيم رئيس المهرجان، إلى أن حماس اللواء خالد فودة للمهرجان يبشر بميلاد مهرجان سينمائى كبير وحقيقى يليق بالسينما المصرية ويعيد الأمور إلى نصابها لتكون مصر هى عاصمة السينما العربية وملتقى صناع السينما فى العالم العربى.

ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفى أيمن الحكيم والدكتورة ثناء هاشم مدير المهرجان وسامى محمد على المدير الادارى، وفهمى فؤاد المدير المالى، واحمد سعد الدين مدير المركز الصحفى، ورانيا هاشم مسئول العلاقات العامة والتسويق، ومحمد فؤاد المنسق الإعلامى للمهرجان.