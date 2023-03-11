رئيس مدينة طور سيناء يتفقد شارع الكورنيش ويشدد على أعمال النظافة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة لرفع مخلفات الأشجار والأوراق الجافة والرمال والأتربة، وكنس البلدورات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كما تابع مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء يرافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة أعمال النظافة بمنطقة الكورنيش وأعمال شركة النظافة.

وشدد رئيس المدينة على عمل حملة نظافة مكبرة بجوار سور الكريتال بطول الكورنيش ورفع مخلفات القمامة وتفريغ الصناديق الموزعة بطريق الكورنيش أولا باول .

كما تفقد رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع المحافظة والذى يبدأ من أمام مجلس المدينة وحتى الديوان العام.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إنه يتابع الأعمال بكافة القطاعات منها تركيب البلدورات وتسوية الرمال بجانبى شارع المحافظة الذى يشهد تطوير ورفع كفاءة وتسوية المناطق المرتفعةورفع الرمال بداية من مدخل قرية الوادى مروراً بطريق إنشاء 60 منزل بدوى الجارى إقامتهم .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تفقد أعمال تركيب البلدورات بالطريق البطىء بحى مبارك القديم وبعض الشوراع الجانبية.

وأوضح الغمرينى، انطلاق أعمال النظافة التى إنطلقت بكل الأحياء المدينة من رفع مخلفات صناديق القمامة وتطهير محيط تلك الصناديق ، وقص وتقليم الأشجار والنخيل والمساحات الخضراء والحدائق العامة ورفع مخلفات الأشجار والأوراق بواسطة معدات النقل الثقيل التابعة للحملة الميكانيكية للمدينة.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن الحملة استهدفت رفع المخلفات و متابعة أعمال النظافة بجوار جامعة الملك سالمان.

فقد كلف رئيس المدينة احمد الحضرى نائب رئيس المدينة الإشراف على أعمال النظافة التى تتم بمنطقة الكورنيش بطور سيناء حيث يتم رفع مخلفات الأشجار والأوراق والرمال والأتربة المتراكمة بواسطة معدات النقل الثقيل للحملة الميكانيكية للمدينة ونقلها خارج الحيز العمراني بالإضافة رئيس المدينة إلى اعمل النظافة اليومية بكافة احياء المدينة ورفع المخالفات بواسطة معدات النقل الثقيلة.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى رفع حالة الطوراى القصوى بالمدينة تزامنا الاستعدادت الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة خلال الشهر الجاري وجرى التأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية للمدينة للتحرك الفورى في حالة حدوث اى طواري.



رئيس مدينة طورسيناء أثناء تفقد شارع الكورنيش



رئيس مدينة طورسيناء يتفقد أعمال النظافة بشارع الإستاد