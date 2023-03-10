ليس فقط قلبك.. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضر دماغك وكليتيك وعينيك أيضًا

إيناس البنا

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وأمراض الكلى والسكتة الدماغية بحسب ما ذكره موقع healthsite.

فإذا كان ضغط الدم لديك دائمًا أعلى من 120/80 مم زئبق (المعدل الطبيعي)، فأنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن قد لا يدرك الكثير منكم أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إتلاف أعضاء مهمة أخرى مثل الدماغ والكلى والعينين، فكلما ارتفع ضغط الدم لديك زادت احتمالية الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ومن خلال التحكم في ضغط الدم، يمكنك تقليل مخاطر هذه المشاكل الصحية الخطيرة.

وتشمل عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم خيارات نمط الحياة غير الصحية، بما في ذلك قلة النشاط البدني؛ وبعض الحالات الصحية مثل السكري والسمنة، يمكن أن يزيد الحمل أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. فيما يلي بعض النتائج المترتبة على ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وفقا لموقع " healthsite".

مرض قلبي مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تقليل مرونة الشرايين، وبالتالي تقليل تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية وفشل القلب.

سكتة دماغية يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تمزق أو انسداد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم والأكسجين ، مما يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية، بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط ارتفاع ضغط الدم بوظيفة الإدراك الضعيفة والخرف في وقت لاحق من الحياة. مرض كلوي من المعروف أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

كيفية إدارة ارتفاع ضغط الدم من المهم إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة للحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي.

• حاول ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا ، 5 أيام في الأسبوع.

• إذا كنت تدخن، توقف عن التدخين.

• اتباع نظام غذائي صحي، والحد من تناول الملح والكحول.