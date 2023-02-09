نائب وزير الإسكان: الاستراتيجية القومية للمياه تهدف لتطوير وتحديث قطاع المرافق

كتب أحمد حسن

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاستشارى الدولى للوزارة، المسئول عن إعداد مقترح مسودة الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور الخبراء المختصين بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان بمتابعة إجراءات إعداد الاستراتيجية، وخاصة في ضوء المستجدات التى تتعلق بقطاع المرافق، ورؤية الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، تهدف إلى تطوير وتحديث وتحسين قطاع مرافق المياه والصرف، توافقاً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية (الوزارات ذات الصلة – الجهات التابعة للوزارة – شركاء التنمية – غيرهم من المختصين)، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج لضمان التنمية المستدامة للقطاع.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تم وضع إطار الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف حتى عام 2050 بكفاءة، والتى تهدف إلي تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة الملائمة والعادلة للجميع، مضيفاً: شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة القدرة التنفيذية، لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصرى، وذلك من خلال التعاون البناء، والتنسيق الكامل، بين وزارات الدولة ومؤسساتها، والجهات المعنية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض الاستشارى الدولى للوزارة، المسئول عن إعداد مقترح مسودة الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، البرنامج الزمنى المتوقع للانتهاء من إعداد الاستراتيجية، والدراسات التحليلية للوضع الراهن بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من جوانب مختلفة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكاملة لجميع أفراد الجمهورية، والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات، وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في أعمال تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، واستخدام أحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، ودراسة دور العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم، والاستدامة المالية، والإدارة الفعالة للأصول، والعمل علي زيادة رضاء العملاء، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تضمين الاستراتيجية لجميع القضايا الرئيسية التي تساعد الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، ويجب أن تهدف الاستراتيجية إلي تعظيم استدامة موارد المياه من خلال تحديث نظم الإدارة، وتنمية الموارد البديلة، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة، والإدارة المُثلى للحمأة، وإعادة الاستخدام، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.

وفى ختام الاجتماع، أعطى الدكتور سيد إسماعيل، توجيها للاستشارى ببدء إعداد المسودة الأولي للاستراتيجية، والتى ستتطلب عقد العديد من الاجتماعات مع جميع الجهات المعنية، قبل بدء عرضها علي الجهات المختصة للاعتماد.