مياه الجيزة تطلق حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الوصلات غير الشرعية

كتبت – مرام محمد

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه، بما يضمن وصول المياه بكميات كافية لكافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، لافتاً إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها من أجل الحصول على كوب مياه نظيف

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالسلب على كميات المياه المفترض وصولها لجمهور عملاء الشركة، كما يؤثر على جودة المياه المقدمة للمواطنين، وذلك نتيجة التوصيل بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة.

وأضاف بدوي، إلى قيام الشركة بإطلاق حملات بمختلف مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه وخطورة الإهدار، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ودورها في توفير قيمة فاتورة المياه.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتجدر الإشارة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أو استخدام المياه في غير الغرض المخصص لها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة بضرورة تنفيذ تلك الحملات لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.



حملات توعوية في الجيزة لترشيد استهلاك مياه الشرب



حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على وصلات المياه



حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة



حملة توعوية لمياه الشرب في الجيزة



مياه الجيزة تطلق حملات توعوية للمواطنين



مياه الجيزة تطلق حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على وصلات المياه