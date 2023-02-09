مصرع عامل وإصابة 5 آخرين فى حريق مصنع دهانات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي عامل مصرعه، فور وصوله مستشفى الصالحية الجديدة متأثرا بإصابته بحروق، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق فى الحريق الذي اندلع بمصنع دهانات وبويات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم إسعاف عامل في مكان الحريق، والتحفظ على جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع دهانات و بويات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة،وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ودفعت ب3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف ب6 سيارات لموقع البلاغ تحسبا لوقوع إصابات، وتبين أن المصنع مكون من طابق واحد، وجار محاصرة النيران وإخمادها من قبل رجال الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، وتبين أن المصنع مقام على مساحة 250 مترًا، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل اصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحوادث سير متفرقة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، حيث أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين سوزوكى وملاكي بطريق " أنشاص- الزوامل" وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب شخصان من محافظة الفيوم، بجروح أسفل القدم، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بتروسيكل بطريق الملاك نطاق مركز أبوحماد وتم نقلهما إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي الإسعافات الأولية، وأصيب مجند وطالب بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية أمام كوبري الفرماوى بالقرين، وتم نقلهما إلى مستشفى القرين المركزى، وأصيب طالب وعامل بكسر بالساحل واشتباه نزيف بالمخ، إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق ابوكبير.