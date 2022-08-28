إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الصالحية القديمة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم أمام المرور بالصالحية القديمة، في محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إخطار بوقوع حادث تصادم بطريق الصالحية القديمة أمام المرور.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة وتم نقلهم إلي مستشفي الصالحية الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.