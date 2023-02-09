إزالة تعديات على الأراضى ووقف بناء مخالف بمطوبس وفوه وكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن كفر الشيخ ومطوبس وفوه، من إزالة تعديات على أراضى زراعية، ووقف البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى المهد، والتصدى لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدى على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالة أى تعديات فى المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع اللواء دكتور حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة إزالات بالمتابعة مع رؤساء القرى بإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية يتم إزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمكن ثابت جنيدى، رئيس قرية منية المرشد، من إزالة 4 حالات فى المهد بقرية منية المرشد، وابيانه، والعالى التابعين لمركز ومدينة مطوبس، وفك شدة خشبية معدة للبناء دور ثانى علوى إزالة شدة خشبية 2 حالة بقرية العالى بمنية المرشد، والتصدى لحالة خشبية بالدور الثانى علوى بابيانه، وتصدى لحالة دور أرضى بعزبة المشايخ، وذلك لمعالجة قانون البناء.

تابع المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بدون ترخيص، وتم إزالة وفك شدة خشبية للدور الرابع بقرية الطرابية التابعة لقرية محلة القصب، وتم فك الشدة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك بإشراف نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية محلة القصب.

وتابع اللواء عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة بيلا، فك شدة خشبية بالدور الأول علوى بقبريط، موجها بمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء المخالف، والتعدى على أملاك الدولة.



بناء مخالف بمطوبس



بناء مخالف



تغدي عل اراضي زراعية بمطوبس



وقف بناء مخالف بفوه