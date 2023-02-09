حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفى هذا الصدد شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن 3 شارع كنيسة دبانة، والتحفظ على كمية من الأسمنت.

ونفذ حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حمة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بكامل المسطح فى الدور الثانى علوى مدخل أبيس الثانيه منطقه الحسينية، وكذا إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أبيس شارع مقابر البقيع الطريق الدائرى، والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت.

وشن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 9 حالات تعدٍ عبارة عن أسوار ومباني بمناطق حوض خطاب وعزبة المراغى والتوفيقية وخورشيد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة الكينج قبلى عبارة عن شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شن الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.