إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 17134 شخصا

كتب أحمد عرفة

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 17134 شخصا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن "الموقف مختلف في تركيا وسوريا، هذا الزلزال كان مدمرا في كلا الدولتين ولكن تركيا قادرة تماما على الاستجابة لهذا الزلزال، ولديهم مجموعة كبيرة من فرق الطوارئ والإنقاذ المدربة جيدا، وأكثر من ألف شخص يقدمون المساعدة".

وأضاف خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية: «لكن هذا ليس كافيا فمطلوب عدد من المعدات الثقيلة والبنية التحتية، وكذلك تم تدمير شبكات الهاتف والوقود والمياه، ما كلن له تأثير قوي على الناجين، كما أن المساعدة مطلوبة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لأننا ما زلنا نبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ونبذل الكثير من الجهود، كما أن نسب الوصول للناجين تقل أكثر وأكثر».

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «في سوريا لدينا دمار كبير، ولكن ليس لدينا نظام ثابت نعمل من خلاله وهناك في بلد تحت الحرب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آثار الحرب لذلك فتقديم المساعدة صعب».