اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 فبراير 2023 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 17134 شخصا

الخميس، 09 فبراير 2023 08:24 م
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 17134 شخصا زلزال تركيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 17134 شخصا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة "إكسترا نيوز" منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن "الموقف مختلف في تركيا وسوريا، هذا الزلزال كان مدمرا في كلا الدولتين ولكن تركيا قادرة تماما على الاستجابة لهذا الزلزال، ولديهم مجموعة كبيرة من فرق الطوارئ والإنقاذ المدربة جيدا، وأكثر من ألف شخص يقدمون المساعدة".

 

وأضاف خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية: «لكن هذا ليس كافيا فمطلوب عدد من المعدات الثقيلة والبنية التحتية، وكذلك تم تدمير شبكات الهاتف والوقود والمياه، ما كلن له تأثير قوي على الناجين، كما أن المساعدة مطلوبة خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لأننا ما زلنا نبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ونبذل الكثير من الجهود، كما أن نسب الوصول للناجين تقل أكثر وأكثر».

 

وتابع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «في سوريا لدينا دمار كبير، ولكن ليس لدينا نظام ثابت نعمل من خلاله وهناك في بلد تحت الحرب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آثار الحرب لذلك فتقديم المساعدة صعب».

 

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الجزائر تسجل حالتى وفاة بين أفراد جاليتها فى زلزال تركيا

الخميس، 09 فبراير 2023 08:04 م

أكثر من 80 ساعة على زلزال تركيا وسوريا.. ما فرص البقاء حيا تحت الأنقاض؟

الخميس، 09 فبراير 2023 07:57 م

شعاع أمل من وسط الأنقاض.. قصص شجاعة وسط حطام زلزالى تركيا وسوريا.. صبى يشرب المياه من غطاء زجاجة بعد إنقاذه.. العثور على طفلة حديثة الولادة تحت الركام.. وفتاة سورية تحمى شقيقها الصغير.. صور وفيديو

الخميس، 09 فبراير 2023 07:00 م

وزير الصحة السورى خلال مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 قتيلا والمصابين إلى 2295 شخصا.. جوتيريش: عدد الضحايا يتزايد بشكل مطرد وعشرات الآلاف يعانون بسبب البرد الشديد

الخميس، 09 فبراير 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة