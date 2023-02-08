حصاد الوزارات.. التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:
هيئة الدواء تكشف 4 نصائح مهمة للسيدات الراغبات فى الحمل.. اعرف التفاصيل
التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات
وزير النقل يتفقد نموذج أوتوبيسات BRT المنتظر تشغيلها على الدائرى.. صور
الصحة: فحص 32 مليونًا و932 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
وزير التعليم: الانتهاء من وضع نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال
التموين: مشاركة 1000 محل فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 خلال أول 3 أيام
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ9858..وإدارة الكوارث: 648 هزة ارتدادية
التنمية المحلية: تنفيذ 117حملة تفتيش بـ21 محافظة وإحالة 331 للنيابات المختصة
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