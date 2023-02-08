حصاد الوزارات.. التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع: