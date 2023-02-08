اليوم السابع
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الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:56 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات

الأربعاء، 08 فبراير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع:

هيئة الدواء تكشف 4 نصائح مهمة للسيدات الراغبات فى الحمل.. اعرف التفاصيل
 
التضامن: 11 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات
 
وزير النقل يتفقد نموذج أوتوبيسات BRT المنتظر تشغيلها على الدائرى.. صور
 
الصحة: فحص 32 مليونًا و932 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
 
وزير التعليم: الانتهاء من وضع نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال
 
التموين: مشاركة 1000 محل فى تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2023 خلال أول 3 أيام
 

 


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