وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الترم الأول للمصريين بالخارج

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، وذلك للعام الأول على نظام الترمين.

وقد بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق 14/1/2023، وانتهت يوم الأحد الموافق 22/1/2023، وقد تقدم لأداء الامتحان عدد (71083) طالب وطالبة على مستوى العالم في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وقد أدى الامتحان في جميع المواد عدد (68374) طالب وطالبة.

وجدير بالذكر أن نسبة النجاح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين أدوا الامتحانات بلغت (95.6 %).

ويمكن للطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمى للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط التالي: