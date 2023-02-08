التنمية المحلية: تنفيذ 117حملة تفتيش بـ21 محافظة وإحالة 331 للنيابات المختصة

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش برئاسة اللواء أحمد عرفات بتكثيف حملات المرور على الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع، وتتضمن رصد التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والادارى، والنظافة والبيئة والحملات الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برصد الثغرات داخل الجهاز الإدارى للدولة والمحافظات والتى تفتح باباً للتلاعب واهدار المال العام.

وأوضح اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أنه تم تشكيل 117 حملة تفتيش للمرور على بعض الوحدات المحلية فى الفترة من أول سبتمبر 2022 حتى 6 فبراير 2023، للوقوف على مدى التزامها، وقيامها بتنفيذ خطة الوزارة بكافة محاورها، ورصد أوجه السلب والقصور وطرق معالجتها، وتم المرور على 21 محافظة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والوادى الجديد والشرقية وكفر الشيخ وأسيوط والاسكندرية والبحيرة والمنيا والفيوم وبور سعيد ومطروح والسويس والاسماعيلية والبحر الأحمر وأسوان، وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجىء الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى والمرور الليلى.

وأشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وكشف اللواء آمنة أنه ترتب على حملات التفتيش إحالة 331 للنيابات المختصة والشئون القانونية، منها 77 احالة للنيابة العامة، و221 إحالة للنيابة الادارية، وعدد 33 احالة للشئون القانونية، موضحا أنه تم تنفيذ 20 حملة بمحافظة القاهرة، و8 حملات على محافظة الجيزة، و4 حملات على كل من بورسعيد والقليوبية والإسماعيلية، وعدد 2 حملة على كل من الشرقيه والمنوفية وأسيوط، و5 حملات على الغربية، و16 حملة تفتيش على محافظة الدقهلية، و14 حملة على دمياط، و9 حملات على الفيوم، و7 حملات على كل من مطروح والوادى الجديد، و3 حملات على كل من السويس والاسكندرية والبحر الأحمر، وحملة واحدة على كل من البحيرة وكفرالشيخ، والمنيا وأسوان.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية، والصناديق الخاصة، والادارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.