اليوم السابع
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السكة الحديد تجدد القطارات وتصنع خطة شاملة لتطوير المزلقانات.. تفاصيل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 02:00 م
السكة الحديد تجدد القطارات وتصنع خطة شاملة لتطوير المزلقانات.. تفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ هيئة السكة الحديد مشروع تطوير الوحدات المتحركة لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، ورفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلي 2 مليون راكب في عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن عام 2030.
 
وخلال الفترة الماضية تم توريد 111 جرار جديدGE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 60 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها وتم وصول 4 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الأسبانية ، وتم بدء تشغيل القطار الأول يوم 24/ 12/ 2022 وجاري حالياً التشغيل التجريبي للقطار الثاني بدون ركاب علي خط القاهرة – أسوان تمهيداً للتشغيل بالركاب. 
 
كما تم توريد 725 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية وتم الإنتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية ( تحيا مصر ) من اجمالي 1386 عربة وجارى العمل في تطوير العربات المتبقية بعدد 121 عربة وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي عدد 140 عربة ، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جار تصنيعهم وجار تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.
 
ونفذت السكة خطة تطوير للمزلقانات، حيث تم الإنتهاء من التطوير الشامل ل 629 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقانًا، مخطط تطويرها على الشبكة.

السكة الحديد

المزلقانات

النقل

القطارات

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