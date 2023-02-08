ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ9858..وإدارة الكوارث: 648 هزة ارتدادية

وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 9,858، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 7,108 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الإثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابا، مشيرا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكان مسؤولون وعاملون طبيون أعلنوا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلنوا أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2,750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9,655.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية خفيفة ارتدادية شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا.

وفي دمشق، أعلنت الحكومة السورية إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية ما عدا ميناء البسيط في اللاذقية.