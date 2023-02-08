اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 فبراير 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ9858..وإدارة الكوارث: 648 هزة ارتدادية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 11:47 ص
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ9858..وإدارة الكوارث: 648 هزة ارتدادية آثار الزلزال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 9,858، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

فقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 7,108 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الإثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابا، مشيرا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكان مسؤولون وعاملون طبيون أعلنوا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلنوا أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2,750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9,655.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن هزة أرضية خفيفة ارتدادية شعر بها سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص في سوريا.

وفي دمشق، أعلنت الحكومة السورية إعادة افتتاح جميع الموانئ البحرية ما عدا ميناء البسيط في اللاذقية.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة