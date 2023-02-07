وزير الدفاع التركي: 1600 جندى لمواجهة آثار الزلزال

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفى لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الذى أكد أن الجنود يواصلون أعمالهم بواقع 1600 جندي، ولتسهيل أعمالهم هناك فرق إنقاذ من الكوارث الطبيعية مؤهلة وتمتلك الخبرة الواسعة، موضحا أن قوات الكوماندوز تشارك في أعمال المساعدات ومتابعة التطورات بشأن مساعدة فرق البحث والإنقاذ.

وأضاف وزير الدفاع التركي، خلال المؤتمر الصحفى، أنه لتسهيل الأعمال والظروف المعيشية في تركيا والإسهامات في هذا الإطار قامت وزارة الدفاع بتقديم المطابخ المتنقلة بواقع 25 مطبخًا متنقلًا يقدم خدماته في مناطق الكوارث، وأيضًا 14 عربة متنقلة لتوفير احتياجات الاستحمام، موضحا أن هناك فرقًا قادمة من قبرص، فضلًا عن الاستعانة بطابور الاستقلال الذي تم جلبه هو الآخر للمشاركة في أعمال الإنقاذ.

ولفت وزير الدفاع التركي، إلى أنه بشأن الخبز هناك أعمال وخدمات رئيسية كالأفران المتنقلة وعربات توزيع الخبز التي تجوب المناطق المنكوبة، مؤكدا أن الجهات التركية تقوم يوميًا بتقديم 15 ألف وجبة تحتوي على الشوربة للمواطنين منذ وقوع الزلزال، فضلًا عن أن هناك مساعدات غذائية قادمة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الخاصة.