اليوم السابع
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وحدة محلية فى قنا تصادر معدات البناء وتزيل تعديات على أرض زراعية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:41 ص
وحدة محلية فى قنا تصادر معدات البناء وتزيل تعديات على أرض زراعية جانب من الحملة
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب شمال فقنا، من إزالة عدد من المخالفات بالتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، بنطاق الوحدة المحلية.

وأزالت الحملة التى قادها حماده صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية، عدد من التعديات والتحفظ على مواد البناء، بنطاق قرى أبومناع قبلى، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها فى المهد، بالإضافة إلى فك شدات خشبية، والتحفظ على مواد البناء والأدوات، وتفعيل المادة 59 من القانون 119.

وشدد جيلانى، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلى جميع المواطنين بجميع قرى الوحدة المحلية، الالتزام بالتعاون فى تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين.


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