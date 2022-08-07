إزالة فورية لحالتى تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بالقصاصين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة التصدى لأى تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، أو أملاك الدولة، أو البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وتنفيذا للتعليمات نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، حملة إزالة فورية، لحالتين تعدى بالبناء على أرض زراعية فى المهد بعزبة أبو قاروم الجبل التابعة لقرية أم عزام.

الحالة الأولى عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض بمساحة 175 م، والحالة الثانية عبارة عن إزالة لمنزل مبنى بالطوب الأبيض الدبش غير مكتمل البناء بمساحة 70 مترا مربعا.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بنشاطها اليومى فى قطاعات النظافة والإنارة العامة، حيث تم رفع 30طن قمامة، 20 طن مخلفات ومواد صلبة ليكون إجمالى ما تم رفعه اليوم من المدينة والقُرى التابعة لها 50 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وفيما يخص قطاع الإنارة العامة، تم نقل ورفع وزرع أعمدة للإنارة العامة؛ لتوسيع طريق نمرة 2 من نزلة كوبرى خنيفر، حتى منطقة أم حبيب بطول 200 متر وذلك بنطاق مدينة القصاصين.

بجانب إصلاح وصيانة الإنارة العمومية 23 كشاف، وتركيب 6 كشافات ليد جديدة بمنطقة الزهور 2.

تركيب أعمدة إناره

إزالة التعديات

نظافة