ضبط شخص متهم بإدارة منظومة اتصالات بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إنشاء وإدارة شبكات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص ..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بإنشاء وإدارة شبكة غير مشروعة لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة مقابل تحصله على مبالغ مالية شهرية منهم، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهداف المذكور بمحل سكنه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (13 سويتش – 1 هوائى نانو إستيشن – 16 راوتر – كيسة كمبيوتر – مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية) .. وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.