وزير العدل: تحقيق العدالة الناجزة من خلال رفع الدعوى والحكم فيها بمدة لا تتجاوز سنة

كتب إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم مقر مجمع محاكم حلوان الجديد بعد تطويره على المستوى الانشائى والبنية التكنولوجية، ضمن سلسلة من الافتتاحات للمحاكم الجديدة والمطورة تنفيذ للتوجيهات الرئاسى بتطوير المنظومة القضائية والذى يعد أحد محاورها الرئسيسة تطوير إنشاءات المحاكم والبنية التكنولوجية حتى يواكب التطور الذى تشهده الدولة المصرية.

وقال وزير العدل فى تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مجمع محاكم حلوان اليوم، إن القضاة والمحاكم فى مصر فى طريقهم الى تحقيق مفهوم العدالة الناجزة وفقا لتوجهات الدول المصرية خلال هذه الفترة، مؤكدا على أن المحاكم الآن أصبحت تعمل بشكل الكترونى من خلال تجديد الحبس عن بعد ورفع الدعوى أون لاين.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تحقيق العدالة الناجزة فى مصر سيكون من خلال أن يكون رفع الدعوى والحكم فيها خلال مدة لا تجاوز سنة.

وأضاف المستشار عمر مروان، أنه بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمحاكم يقوم القضاة بالتوازى مع ذلك بإنجاز ما لديهم من قضايا حيث انجز قضاة الأسرة جميع قضايا المنازعات الأسرية المتداولة قبل 2021 ولم يتبقى منها سوى 16 قضائية فقط وبالنسبة الدعاوى المدنية المرفوعة أمام جميع المحاكم الابتدائية فى قبل 2020 فتم الانتهاء منها ولم يتبقى منها سوى 2394 قضية فقط، ووجه الوزير الشكر للقضاة على الجهد المميز.

ورحب وزير العدل، باللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الذى قدم تسهيلات كبيرة من اجل انجاز الصرح العريق بمجمع محاكم حلوان وكذا نواب مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة حلوان.