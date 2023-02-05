الاتحاد الأوروبى: نهدف إلى تقليص التمويل الروسى للحرب فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يهدف إلى تقليص التمويل الروسي للحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن الشراكة الأوروبية الأمريكية وثيقة لدعم أوكرانيا، موضحا أن روسيا لن تتمكن من توفير أسواق بديلة للنفط سريعا.

ولفت الاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا واصلت على مدار الأسبوع الماضي إحراز ما وصفته بـ "خطوات تقدم طفيف" في محاولتها لتطويق مدينة باخموت بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في آخر تقاريرها الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إنه من المحتمل أن يكون الطريقين الرئيسين المؤديين إلى المدينة مهددان في الوقت الحالي بنيران مباشرة، وذلك في أعقاب التقدم الروسي هناك.