بريطانيا: روسيا تحرز تقدما طفيفا في تطويق مدينة باخموت شرقي أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا واصلت على مدار الأسبوع الماضي إحراز ما وصفته بـ "خطوات تقدم طفيف" في محاولتها لتطويق مدينة باخموت بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.



وقالت الوزارة في آخر تقاريرها الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية أوردته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إنه من المحتمل أن يكون الطريقين الرئيسين المؤديين إلى المدينة مهددان في الوقت الحالي بنيران مباشرة، وذلك في أعقاب التقدم الروسي هناك.



وأضاف التقرير أيضًا أنه من المرجح أن قوات "فاجنر" الروسية استولت على الطريق الفرعي الذي يربط مدينة باخموت إلى بلدة سيفرسك خلال الأسبوع الجاري، بينما ما تزال طرق الإمداد المتعددة البديلة في جميع أنحاء البلاد متاحة للقوات الأوكرانية، إلا أن مدينة باخموت تعاني من عزلة متزايدة"