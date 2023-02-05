أوكرانيا: القوات الروسية تقصف 16 بلدة فى زابوريجيا بالدبابات والمدفعية الثقيلة

أ.ش.أ

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة في الإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية بالدبابات والمدفعية الثقيلة.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، أن القوات الروسية قصفت البنية التحتية المدنية خارج بلدات زابوروجيا المختلفة، من بين ذلك هولييبول وتشيرفوني وتشاريفني وأولهيفسكي وبولتافكا ونوفواندرييفكا وبيلوهيزني.

وأضاف البيان "أن الشرطة تلقت خمسة بلاغات عن تضرر أو تدمير منازل خاصة وشقق وبنية تحتية جراء القصف، وقد شنت القوات الروسية أمس أيضا 127 هجوما على مواقع المدافعين الأوكرانيين بالدبابات والمدفعية الثقيلة على طول خط التماس بأكمله الواقع في الإقليم".. مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن إجلاء السكان المدنيين.