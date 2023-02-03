قومى المرأة بالشرقية: 100 رائدة ريفية شاركن فى المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، لـ" اليوم السابع"، إن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" هدفها التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة الغير شرعية، وسبل الهجرة الأمنة مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالقرى التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

وأردفت مقررة فرع القومى للمراة بالشرقية، أنه تم توعية 85105 سيدة في قرى الهجرة الغير شرعية وهي خمسة قرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية "ميت جابر مركز بلبيس- ميت سهيل مركز منيا القمح -الجمالية مركز الحسينية- قريتى الموانسة ومنشأة شلبي بمركز كفر صقر" وذلك من خلال تنفيذ 27 ألف زيارة منزلية، داخل قرى الهجرة الغير شرعية، بمشاركة 100 رائدة ريفية من أهل القرى لكونهن أكثر احتكاكا بأهلها وبيوتها، بعد تدريبهم وتوعيتهن بدورهن الإيجابي فى نشر الوعى بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها، وتقديم أساليب حية لمخاطر الهجرة ودور المرأة فى التوعية باعتبارها ركيزة أساسية في المجنع، وسوف يتم ختام الحملات فى بداية العام الدراسي بمعهد الخدمة الاجتماعية كفر صقر.

وأشارت مقررة فرع الشرقية، إلى أن رسائل الحملات تهدف إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة الغير شرعية والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الأمن بالداخل والخارج، وعقد ورش للسيدات حول ريادة الأعمال إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة مع عدد من الطلاب داخل الجامعات وتعريفهم بوسائل الحملة، فضلا عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعم شباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا علي حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن سواء من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.



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