حياة كريمة.. جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية للعباسة أبوحماد بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية العباسة ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2022 -2023، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى، والدكتور هانى عطيه عبد الله .

وتم الكشف على 193 حالة حيوانات، 2012 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجاناً في إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثروة الحيوانية .

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.