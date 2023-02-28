دراسة: الشاي الأسود يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت رانيا عامر

مشروب الشاي بانواعه المختلفة محبب لدي الأغلبية من الأشخاص سوي الكبار او الصغار علي مستوي الدول، الشاي له فوائد عديدة للصحة العامة ، ولكن بدون أي اضافاته عليه مثل السكر والمحليات الأخرى ، وعكس ذلك يعرض هولاء الي مخاطر الإصابة بمرض السكر، وذلك وفقا لما نشره موقع ميديك فوروم.

وقال فريق من الباحثون باحدي جامعات سويسرا، إن تناول الشاي الأسود يعتبر وسيلة فعالة للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري.

وأكدت الدراسة السويسرية التي اجراها الباحثون ، علي قدرة الشاي الأسود على تخفيض تطور النوع الثاني من مرض السكري، بعد أن حللوا ودرسوا بيانات عن سكان 50 بلدا، شملت نمط الحياة وعادات الأكل والإصابة بمرض السكري.

وأظهرت النتائج الطبية، ان تناول الشاي الأخضر والأبيض بالوقاية من مرض السكري، ولكن الشاي الأسود يتفوق عليهما في هذا المجال. وقد تكون لهذا التفوق علاقة بطريقة التخمير.

واكد العلماء أن الشاي الأسود يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يؤثر بصورة خاصة في نبيت الأمعاء، حيث يساعد في نمو وتكاثر البكتيريا التي تمنع تراكم الدهون في الجسم.