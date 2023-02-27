محافظ أسوان يتفقد أعمال رصف طريق الفنادق بتكلفة 3 ملايين جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الاثنين، أعمال الرصف، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل بطريق الفنادق بدء أعمال الرصف بطول 1 كم بعد أن تم رصف 500 متر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، وهو الذى يسبقه وضع التربة الزلطية، موجها إلى أن تتواكب أعمال الرصف مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والدهانات ، بالإضافة إلى تحرير محاضر فورية لكل من يتعمد إتلاف الطرق بعد رصفها للحفاظ عليها وزيادة عمرها الإفتراضى من التكسير والتشوهات.

وأوضح أشرف عطية، أنه بالتوازى جارى العمل ليل نهار في رصف الطرق والشوارع التى تم إنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية فيها من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى .

وأشار إلى أن أعمال الرصف جارية بمناطق التأمين الصحى والعقاد وامتداد العقاد وأطلس، علاوة على طرق كيما والسماد وغيرها من الطرق المستهدفة ضمن خطة الرصف.