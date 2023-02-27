حملة مكبرة لرفع 774 إشغالا ووقف حالة بناء فى أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمسئولى الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بمواصلة جهودهم لتكثيف أعمال الإزالة الفورية للتعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والأتربة، مع تنفيذ أعمال الإنارة للأعمدة داخل القرى والشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، بجانب القيام بأعمال الإصلاح والصيانة لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وفى هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسوق السياحى القديم، وعدد من الأسواق المتفرعة منه، بإشراف من نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، ومديرى أمن ديوان عام المحافظة، والمتابعة الميدانية، بجانب قوات شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى.

وأسفرت الحملة عن رفع 732 حالة إشغال، مع تحرير 42 محضرا، بالسوق السياحى القديم، وأيضاً أسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة، بالإضافة إلى شوارع أبطال التحرير والسودانية ، فضلاً عن ميدان المحطة.

كما تدخلت الوحدة المحلية لوقف أعمال البناء المخالف لحالة تعدى بنطاق حى غرب ، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى وذلك بإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة المهندسين والفنيين بالحى ، وبالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة أول أسوان.

وهو الذى توازى مع القيام بإصلاح كابل إنارة عامة بمنطقة عزبة الحدود بالشلال ، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة إنارة الشوارع بقرية رقم 6 بوادى كركر ، مع إصلاح لكسر المياه بقرية رقم 5 وذلك بواسطة فنى الكهرباء وعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ونفذ مسئولو الوحدة المحلية لقروى أبو الريش، أعمال الصيانة لمحولات الشيخ راضى بالخطارة ، ودار النعيم ، ونجع المغارة بالأعقاب الكبرى ، وكذا خط الإنارة.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال النظافة العامة وكنس وجرد الأتربة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، مع إستمرار أعمال الجمع المباشر ، والصيانة لإنارة الشوارع بمختلف شوارع المدينة.