بوتين يوقع أول عقد خدمة عسكرية مع الأجانب لمدة عام ويسمح بالتجديد بعده

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على توقيع عقد الخدمة العسكرية الأول مع الأجانب لمدة عام واحد، يجدد بعد ذلك لمدة خمس سنوات.



وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، يتم تحميل المرسوم على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات بدءأً من اليوم، الاثنين.



وذكر المرسوم، أنه سيتم إبرام عقد الخدمة العسكرية الأول مع الأجانب الذين يتم تجنيدهم كجنود ورقيب لمدة اثني عشر شهرًا.



كان التشريع الروسي ينص على إبرام عقود الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة خمس سنوات.



يذكر أن الخريف الماضي، وقع بوتين مرسومًا يسمح للأجانب الذين أبرموا عقدًا مع القوات المسلحة الروسية بالحصول على الجنسية الروسية بموجب إجراء مبسط - دون تقديم تصريح إقامة أو الامتثال لمتطلبات التأهيل الإلزامي لمدة خمس سنوات.