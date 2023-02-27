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انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج 12 ساعة غدا بسبب أعمال الصيانة

الإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص
انقطاع المياه عن 10 مناطق بالمرج 12 ساعة غدا بسبب أعمال الصيانة انقطاع المياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا للقيام بأعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لزوم تطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر ابو صير – كفر الباشا – البركة – الآمن المركزى – أبو حوشان).
 
وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً غدا الثلاثاء الموافق 28-2-2023 حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، كما أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

انقطاع المياه

مياه الشرب

القاهرة

المرج

حي المرج

مؤسسة الزكاة



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