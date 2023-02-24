انقطاع مياه الشرب عن منطقة الزمالك من 6 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

كتب سيد الخلفاوى

تشهد منطقة الزمالك اليوم انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبرى 6 أكتوبر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى غدا السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنها قامت بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

وشهدت منطقة ميدان عبد المنعم رياض بكورنيش القاهرة، منذ أيام، كسر ماسورة مياه بالقرب من موقف السيرفيس، المغذية لمنطقة الزمالك، حيث تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي صباح اليوم أعمال إصلاح ماسورة مياه بمنطقة عبد المنعم رياض بحى غرب.

ودفعت شركة مياه الشرب بالقاهرة بفرق الطوارئ ومعدات الحفر والإصلاح، كما تم قطع الخدمة عن عدة مناطق، واكدت شركة المياه أنه من الممكن طلب سيارات مياه صالحة للشرب من خلال الخط الساخن.