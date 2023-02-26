السفينة Hongxin ocean تغادر ميناء سفاجا البحري على متنها 32 ألف طن فوسفات للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 763 شاحنة و 17 سيارة .

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 383 شاحنة و 8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع ، 380 شاحنة و 9 سيارات، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة NADEEN قادمة من العقبة لشحن فوسفات .

كما غادرت ميناء سفاجا السفينة Hongxin ocean وعلى متنها 32 الف طن فوسفات تصدير الي الهند، وثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، ودليلة، كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية، بوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و285 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، بريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية " وصول وسفر" للسفينتين سينا، بريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها .