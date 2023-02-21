موانئ البحر الأحمر: تصدير 45 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 59 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة و16 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، و370 شاحنة و10 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، و323 شاحنة و6 سيارات.

وغادر ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، السفينة ABDUL M وعلي متنها 45000 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية، وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، دليلة، وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 1250 طن بضائع عامة ومتنوعة، و125 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، بينما استقبل ميناء السويس أمس السفينة SUN TURAIS وعلي متنها 2100طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 754 راكبا بموانيها.